‘iocorro!’ raddoppia: nuova apertura in via Botticelli. «Un negozio per tutti»

«Prima il Covid, poi la crisi economica. Retorica a parte, non sono anni facili per chi come noi ha scelto la strada del commercio. Ma piuttosto che subirla questa crisi, ci siamo fatti venire un’idea per rilanciare la nostra attività e abbiamo deciso di aprire un secondo punto vendita in città». A parlare sono i tre soci di ‘iocorro!’ – Francesco Leombruni, Paolo Casali ed Ernelio Massarucci – negozio di abbigliamento sportivo in via Aleardi, a Terni.

La storia

«’iocorro!’ – raccontano i soci – nasce nel settembre 2016 da una passione comune che avevamo per lo sport. Come si evince dal nome, abbiamo deciso di concentrarci principalmente su quello che riguarda abbigliamento, scarpe e accessori per la corsa e la camminata specializzandoci nel foot balance, nell’analisi dell’appoggio plantare e offrendo consulenze per gli allenamenti. Nel 2019 abbiamo assunto Carolina che ci ha aiutato nella gestione del punto vendita, un aiuto prezioso perché con l’arrivo del Covid molte persone si sono avvicinate a questo mondo, anche solo per delle semplici camminate. Tanto che oggi accogliamo clienti anche da fuori provincia ed è per noi motivo di orgoglio».

Il nuovo punto vendita

Superato il ‘periodo ‘nero’ del Covid, però, «è arrivata la crisi economica e molte persone hanno dovuto rinunciare ad alcuni acquisti, per loro magari superflui, per riuscire a far fronte ad altre spese. Ed è proprio pensando a loro, ai ‘non addetti ai lavori’, che abbiamo deciso di aprire un nuovo punto vendita. In via Botticelli, entro la fine di marzo, apriremo una sorta di outlet rivolto a coloro che non hanno necessariamente la passione per la corsa o la camminata sportiva, ma che hanno comunque bisogno di un prodotto che sia adatto alle loro condizioni fisiche dovute magari al tipo di lavoro che fanno, a prezzi adatti a tutte le tasche. Per fare questo abbiamo assunto un’altra persona, Silvia, che gestirà totalmente il punto vendita, creando quindi anche nuove opportunità di lavoro in città».