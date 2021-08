Irene Antonucci sceglie l’Umbria per vivere e lavorare

Anche l’attrice, regista ed influencer pugliese Irene Antonucci ha scelto di vivere e lavorare in Umbria. A Foligno ha avviato da circa un anno un’azienda che si occupa di social media marketing insieme al folignate Marco Mezzenga.

Irene Antonucci

Artista poliedrica e multitasking, oltre che imprenditrice con la passione per i social, Irene è seguita da oltre 106 mila followers su Istagram ed è attivissima nel suo canale Youtube. Premiata a dicembre 2020 come attrice emergente all’ottava edizione del Premio awards ‘Vincenzo Crocitti international’, nel 2021 ha realizzato anche dei cortometraggi di successo: il 14 luglio, nell’ambito del progetto ‘Opera 2030’, è stata premiata in Campidoglio dal sindaco di Roma Virginia Raggi e dal presidente della fondazione UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio per il suo mini-corto che racconta, in 30 secondi, uno dei luoghi di Roma meno conosciuti dai turisti. In questi giorni, inoltre, ha ricevuto il ‘Premio internazionale Basilicata’ come promessa del cinema all’interno della rassegna cinematografica ‘Marateale 2021’. Dopo una brevissima pausa estiva, la giovane artista pugliese a fine agosto tornerà in prima serata su Canale 5 tra i 100 giudici del muro di ‘All together now’ e poi nei cinema come attrice nei film ‘Dove sto domani’, diretto ed interpretato da Teo Mammuccari (insieme ad altri attori del calibro di Stefania Sandrelli, Francesco Pannofino, Dario Bandiera e Antonio Catania), e ‘Generazione Neet’ (regia di Andrea Biglione), dove interpreterà il ruolo di una famosa giornalista.

L’Umbria

«La passione per l’Umbria – racconta Irene – è nata quando sono stata contattata da alcuni brand per collaborare come testimonial. È qui che ho conosciuto Marco Mezzenga, che mi ha rappresentata come social media manager e che è il mio attuale socio. Insieme a lui ho approfondito l’attività di content creator, andando ad arricchire il classico marketing con lo storytelling proveniente dal cinema e dallo spettacolo. Naturalmente questo lavoro mi ha portato a trascorrere più tempo in Umbria, una terra ricca di sapori, di cultura e di borghi affascinanti, portati anche nei miei racconti, che spero di conoscere meglio e in cui vorrei lavorare anche con dei progetti cinematografici».