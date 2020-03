Italia supera morti Cina per coronavirus

427 decessi nella sola giornata di giovedì: sempre più pesante il bilancio in ordine all’emergenza coronavirus in Italia. Sono invece 4.480 i nuovi contagi. I dati sono stati riferiti nella consueta conferenza stampa dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

Il professor Villani ha parlato di circa 300 bambini positivi al Covid-19 in tutta Italia: «Fra loro non esistono al momento casi gravi. Il coronavirus non è, fortunatamente, un problema pediatrico».

L’Italia ha così superato le vittime della Cina, paese con 20 volte la popolazione italiana. «Picco vicino? Abbiamo bisogno di tempo – ha detto Villani – ma le misure prese danno garanzia del risultato, se rispettate».

Borrelli, in apertura, ha stigmatizzato il fenomeno dell’abbandono degli animali domestici – in particolare i cani – che sembra essersi acuito a seguito del divampare dell’emergenza.