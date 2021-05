Buoni risultati per il Team Specialized Terni in occasione della seconda tappa dell’Italiano E-bike enduro andato in scena nel weekend in territorio spoletino, tra i boschi dell’appennino umbro. In particolar modo Tommaso Bianchetti: è lui ad aver conquistato la vittoria tra gli under 18, con il compagno di team Francesco Pratelli 3° e Paolo Troiani 5°. Per Bianchetti c’è anche il 5° posto assoluto nella sfida che lo ha visto a confronto con specialisti dell’enduro di livello nazionale.

