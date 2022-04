‘Jacopo Sb’ con la sua musica vola da Terni al Fluc Wanne di Vienna

Il musicista ternano Jacopo Sb – all’anagrafe Jacopo Sabatini – ha in programma la sua prima data all’estero: il 3 giugno sarà a Vienna al Fluc Wanne. Nel frattempo il 26 aprile uscirà il suo prossimo singolo, intitolato ‘We’ve ridden the stars’, sulla piattaforma Spotify. Tutto questo per Jacopo è «una grande soddisfazione perché deriva tutto dalla musica che produco senza nessuna agenzia o simili».

Jacopo Sb

Jacopo Sabatini, in arte Jacopo Sb, viene da Terni e la musica è da sempre la sua passione. «Non mi sono mai considerato un vero e proprio deejay – racconta – ma un ragazzo che cerca di esprimere quello che prova all’interno delle tracce che produce. Anno dopo anno sono riuscito a crearmi un buon nome all’interno della comunità della musica house, deep house e soprattutto lo-fi house; proprio per questo ho avuto molte release per svariate etichette sia italiane che estere in vinile e molti altri ep in cassetta. Il mio stile viaggia dalla deep house molto rilassante chillout fino alla house old school di stampo ”Chicago” passando per la mia amata lo-fi house. Sono entrato nel mondo lo-fi qualche anno fa e non l’ho più abbandonato. Si tratta di un particolare stile caratterizzato da un elettronica granulosa, equalizzata in modo tale da suonare come se stesse venendo letta dal nastro di una cassetta, piena di bassi e composta usando synth e sample piuttosto semplici. Ovviamente ho il mio canale Spotify dove pubblico tutti i miei singoli e collaborazioni. Attualmente conto circa 12-13 mila ascoltatori mensili. Ho avuto la fortuna di mettere musica in diversi posti in giro per l’Italia grazie alla collaborazione con etichette e collettivi: Milano, Bologna, Pisa e ovviamente anche a Terni, ma credo di essere conosciuto più fuori regione che nella mia città. Sembra strano, ma penso sia così».