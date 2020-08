Non ci sarà l’esibizione di Gino Paoli lunedì sera a Perugia in occasione di ‘Jazz in August’, la manifestazione in corso di svolgimento in piazza IV Novembre nel rispetto delle misure anti covid-19. A comunicarlo nel pomeriggio di domenica è Umbria Jazz, organizzatrice dell’evento: forfait a «causa di una indisposizione». Il concerto fissato per le 22 vedrà protagonisti sul palco Danilo Rea in piano solo e il duo Fabrizio Bosso – Julian Oliver Mazzariello.

