Foligno, jeep ‘impazzita’ centra auto in sosta

Mattinata movimentata in via Cesare Battisti a Foligno dove un’auto di grossa cilindrata è uscita di strada – il guidatore evidentemente ne aveva perso il controllo – ha colpito dei paletti in serie e poi una punto parcheggiata all’interno di un parcheggio condominiale privato.

Solo tanta paura

Per fortuna non c’era nessuno in quel momento che attraversava la strada, altrimenti poteva verificarsi una tragedia. Sul posto, allertati dal proprietario della punto, sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia e gli agenti di polizia del locale commissariato, che hanno effettuato i rilievi del caso: qualche momento di tensione ma per fortuna non si è fatto male nessuno.