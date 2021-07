Karate a Terni, il 15enne Rossi bronzo tricolore

Una grande giornata per il 15enne Francesco Rossi, portacolori della Polisportiva Ternana – sezione karate – diretta dal maestro Luigi Gigante: c’è il terzo posto ai campionati italiani kata Fijlkam nella categoria cadetti.

Il podio

Ben 61 gli atleti in gara. Rossi ha svolto quattro kata dando prova di abilità tecnica e della sua performance atletica: il podio rappresenta il coronamento di un percorso che lo ha visto protagonista alle qualificazioni regionali, agli open d’Austria a Salisburgo, alla Youth League di Poreč in Croazia e ai campionati italiani kata juniores. «Sono molto soddisfatto – le parole del maestro Luigi Gigante – di questo risultato, per un atleta che è cresciuto all’interno della nostra Scuola di Karate e che, da tre anni, ha intrapreso il percorso di agonista. Un risultato raggiunto con l’impegno e le capacità dell’atleta e con lui del team e dello staff tecnico di cui fanno parte anche l’istruttore Moreno Petrucci e il preparatore atletico Simone Rellini. È stata una bella emozione che con gioia ho condiviso con Francesco a cui mi lega un profondo affetto».