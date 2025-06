I giovani del Karate Calzola Us Acli di Terni protagonisti ai campionati mondiali WSSHRF di stile Shito Ryu, che si sono svolti il 7 e 8 giugno in Croazia. Con i colori della nazionale Italiana ‘Karate Team Italia’, i ragazzi ternani si sono distinti per tecnica, impegno e spirito sportivo, conquistando ben 10 medaglie complessive: 2 d’oro e 8 di bronzo. «Un risultato straordinario – è il commento della società – che conferma la scuola ternana tra le realtà più solide del panorama internazionale».

Le due medaglie d’oro portano la firma di Francesco Migno, primo classificato nel Kata 12/13 anni fino a cintura verde, «con una performance impeccabile che ha messo in evidenza eleganza, precisione e sicurezza». Lorenzo Ascani che ha dominato nel Kumite 12/13 anni -38 kg, «imponendosi con strategia e sangue freddo su avversari di altissimo livello». A completare il palmarès ci sono otto bronzi, conquistati da: Marco Dicuonzo (Kumite 8/9 anni -32 kg), Riccardo Lenzi (Kumite 12/13 anni +50 kg), Anastasia Kovalenko (Kumite Under 21 -53 kg), Gaia Carraro (Kumite Under 21 +60 kg), Lavinia La Mantia (Kumite Cadetti +60 kg), Tommaso Mearelli (Kumite Senior -72 kg), Michael Bizzarri (Kumite Senior -80 kg).

«Un bottino – spiega il Karate Calzola Us Acli – che premia non solo il talento individuale, ma anche il lavoro di squadra e la dedizione di Andrea e Lorenzo Calzola, allenatori e mentori di questo gruppo di giovani atleti». «Ogni medaglia – afferma Lorenzo Calzola – è il frutto di mesi di allenamento, sacrifici e passione. Vederli competere con i migliori al mondo e salire sul podio è un’emozione indescrivibile».

