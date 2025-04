Altra importante soddisfazione per il 17enne Ettore Mostarda, atleta della Tonic Pazzaglia Karate di Terni, che a Taranto il 25 aprile si è laureato vice campione italiano under 21 Fijlkam. Mostarda, che ha affrontato anche atleti più grandi di lui di qualche hanno, ha superato Giannazzo, Rosciglioni e Marino. In finale la sfida è stata con Federico Supino delle Fiamme Oro, vice campione del mondo uscente WKF e vincitore dell’ultima coppa del mondo a Guadalajara (2025). Quest’ultimo è riuscito a vincere per 9 a 5 ma Ettore Mostarda, medaglia d’argento, ha dimostrato tutte le proprie potenzialità che fanno ben sperare per il futuro agonistico. Molto soddisfatto il maestro Fabrizio Pazzaglia che sta preparando con il team i prossimi impegni, dalle finali dei Campionati italiani cadetti (Ostia Lido) all’Open League (Lombardia), fino al ritorno della plurititolata Anita Pazzaglia alla più importante competizione mondiale WKF, la Premier League di Rabat (Marocco) dal 30 maggio al 1° giugno.