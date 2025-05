Importante riconoscimento per il maestro di karate ternano Fabrizio Pazzaglia, come premio alla sua carriera di tecnico e dirigente della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali. A quindici anni dall’esame di cintura nera sesto Dan conseguito in quel di Follonica nel 2010, è arrivato da parte della Federazione il conseguimento ‘motu proprio’ del grado di cintura nera settimo Dan da parte del presidente uscente Domenico Falcone.

Una passione, quella di Fabrizio Pazzaglia, diventata professione e iniziata da giovanissimo – quasi cinquant’anni fa – nei locali dello Shaolin School Center di via Lungonera, sotto la guida del maestro argentino Roberto Daniel Villalba. Dapprima con il Tang Su Do Karate Coreano per passare al Karate Goju Ryu e poi definitivamente Shito Ryu, con una carriera agonistica di buon livello. Nel 1991 prende la qualifica di maestro ed è il più giovane in Italia ad avere questo grado tecnico, per poi conseguire qualche anno dopo quella di maestro specializzato.

Con la sua società in questi anni ha centrato ottimi risultati agonistici. Nel 2006, una scelta importante nella sua vita imprenditoriale con l’apertura del nuovo centro fitness Batticuore che lo vedrà costretto, suo malgrado, a dedicare minor tempo alla pratica del karate sportivo. Nel 2011 inizia a praticare karate sua figlia Anita che, insieme ad un gruppo di giovani allievi, fanno ripartire la passione del maestro per le gare: oggi Fabrizio Pazzaglia è tecnico di una delle prime società agonistiche d’Italia. A coronare il tutto è arrivato, circa due mesi fa, il prestigioso incarico da parte della Federazione Italiana come componente della Commissione nazionale seniores per il biennio 2025-2026.