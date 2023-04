Karate: medaglie in serie per il Team Calzola a Malta

Pioggia di medaglie per il Karate Calzola US Acli all’Open di Malta della WKA, disputato lo scorso weekend. I ragazzi allenati dai maestri Lorenzo e Andrea Calzola difendevano i colori del Karate Team Italia che è riuscito a centrare il secondo posto generale, dietro al team di Malta e davanti a quello della Romania. Circa 1.500 gli atleti presenti alla competizione, per un totale di 27 nazioni partecipanti. Di seguito i risultati ottenuti dagli atleti del Team Calzola: M. Bizzarri oro individuale e oro a squadre rotation, V. Capponi oro, G. Carraro oro e bronzo a squadre, L. La Mantia argento, G. Triola argento a squadre rotation. Ottima anche la prestazione per Stefano Liti come arbitro debuttante. I prossimo impegno internazionale è in programma a Shitoryu a Oradea (Romania) dal 18 al 21 maggio.

