di Veronica Quadraccia

Simone Brunetti non si ferma. L’atleta agonista del Guazza Team di Terni, guidato dal Maestro Gianluca Guazzaroni, continua a collezionare successi. L’ultima prova della sua crescita è arrivata sabato 17 maggio con un prestigioso 3° posto alla Open League di Lombardia, tenutasi a Busto Arsizio. Un risultato che conferma il suo talento, la determinazione e una crescita tecnica sempre più evidente.

Reduce dal 2° posto alla Open League di Riccione dello scorso aprile — competizione affrontata nonostante un infortunio che aveva rallentato i suoi allenamenti -, Simone ha messo in mostra ancora una volta le sue qualità sul tatami. Non solo un combattente di valore, ma anche un esempio di disciplina, dedizione e spirito sportivo. Allenamenti quotidiani, sacrifici e una mentalità da vero professionista stanno forgiando un percorso che promette traguardi sempre più ambiziosi.

Il Guazza Team, attivo sin dal lontano 1980, continua a essere una realtà di spicco nel panorama delle arti marziali italiane. Sotto la guida esperta di Gianluca Guazzaroni, si conferma una fucina di talenti. Simone Brunetti è il volto di questa nuova generazione che sogna in grande. Non dimentichiamo il suo 1° posto al Campionato Italiano Cadetti del 2023, una vittoria che ha avuto un significato ancora più profondo: arrivata poco dopo la scomparsa del Maestro Claudio Guazzaroni, fratello di Gianluca, che aveva seguito Simone fin da piccolo. Un risultato che ha rappresentato quasi un tributo a chi lo aveva formato con passione e valori autentici, incarnando pienamente lo spirito della scuola.

«Simone è un ragazzo straordinario. Ha attraversato molte difficoltà e spesso la dea bendata si è dimenticata di lui, ma lavora duro e non si accontenta mai. È questo il segreto della sua crescita costante», commenta il Maestro Guazzaroni. Le prossime competizioni lo vedranno affrontare avversari di altissimo livello, ma una cosa è certa: Simone Brunetti ha tutte le carte in regola per continuare la sua scalata. E il Guazza Team sarà al suo fianco, passo dopo passo, verso la vetta.