Karate Tradizionale Terni: risultati di prestigio a Riccione

Nei giorni scorsi si sono svolti al Playhall di Riccione i campionati nazionali di karate Csen. L’associazione Karate Tradizionale Terni diretta dal maestro Luigi Gigante, una dei pilastri della Polisportiva Ternana, ha partecipato con sette atleti che si sono cimentati nella specialità Kata per le relative categorie con straordinario impegno e serietà. 102 società, 20 regioni, circa 1.000 atleti sono scesi sui tatami del Riccione Playhall per dimostrare quanto lo sport e il karate possano essere una risposta importante per la crescita dei ragazzi e per la loro formazione.

Risultati lusinghieri

I risultati di gara hanno posizionato ancora una volta gli atleti ternani sul podio: Francesco Rossi ha conquistato la medaglia d’oro e il titolo di campione nazionale Csen nella categoria Cadetti cintura marrone-nera; lo stesso maestro Luigi Gigante non si è sottratto dal mettersi ancora una volta alla prova e, insieme ad Adriano Necci, hanno gareggiato nelle categorie riservate ai Master conquistando entrambi la medaglia d’argento, a dimostrazione che le prove non finiscono mai nella via del Karate-Do. Sempre sabato, Damiano Necci categoria Cadetti cintura marrone-nera e Lara Mattioli categoria Junior cintura marrone-nera, hanno dimostrato sul tatami impegno e crescita costante che rappresentano un buon viatico per gli impegni futuri. Filippo Costantini, categoria Esordienti cintura verde-blu, e Martina Angelini, categoria Cadetti cintura verde-blu, hanno raggiunto la finale per il bronzo: non sono saliti sul podio ma hanno conquistato, alla loro prima gara di livello nazionale, due splendidi quinti posti.