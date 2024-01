Ketamina e hashish nel parcheggio della discoteca: tre giovani segnalati

Tre giovani della provincia di Viterbo sono stati segnalati alla prefettura di Terni in quanto assuntori di stupefacenti. I tre, poco più che maggiorenni e incensurati, sono stati controllati dai carabinieri del comando stazione di Lugnano in Teverina la notte di Capodanno nel parcheggio di una nota discoteca di Giove (Terni). Perquisiti, i militari li hanno trovati in possesso di una modica quantità di ketamina, uno, e gli altri due rispettivamente con poco più di 3 grammi e circa 1,5 grammi di hashish.

