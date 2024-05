La 3°C del liceo classico ‘Tacito’ di Terni si ritrova a 50 anni dalla maturità

Un gruppo di amici e compagni della 3°C del liceo classico ‘Tacito’ di Terni si sono ritrovati a pranzo sulle rive del lago di Piediluco in un’atmosfera quasi senza tempo, per trascorrere qualche ora insieme e ricordare fatti e aneddoti scolastici. Un incontro a 50 anni dalla maturità vero e sentito, consapevoli che il tempo è trascorso ma è ancora piacevole ritrovarsi lungo il cammino. In mezzo a loro il professore di storia e filosofia Sergio Petrucci, figura di riferimento del liceo. Nella foto da sinistra: Fabio Maestri, Francesco Tiberi, Angelo Ammenti, Marinella Santarelli, Roberto Trionfetti, Sergio Petrucci, Enrico Donatelli, Annarita Amadei, Daniela De Santis, Luigi Paparoni, Roberto Morelli, Pierdante Ottaviani, Matilde Capolunghi, Maurizio Zenoni.

