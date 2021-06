La Carfagna a Norcia: «Rilanciamo insieme Castelluccio»

Nei giorni della fioritura, visita del ministro per la coesione territoriale ed il sud a Castelluccio di Norcia. Ad accompagnarla il sindaco di Norcia Nicola Alemanno, dopo aver partecipato ad Ascoli Piceno al tavolo istituzionale Cis (contratto istituzionale di sviluppo delle aree del sisma).

Bene il progetto sulla mobilità per Castelluccio

«La mia presenza qui oggi è per dare impulso al Cis, uno strumento prezioso per concentrare gli investimenti in determinati territori come quelli colpiti dal sisma e garantirne la realizzazione in tempi brevi – ha dichiarato il ministro – con questo strumento si vogliono realizzare progetti che qualifichino queste aree e contrastino lo spopolamento. I progetti di Norcia sono validi ed interessanti, in particolare su quello che riguarda la mobilità a Castelluccio. Lavoreremo in stretta sinergia per fare in modo che i percorsi intrapresi possano arrivare a destinazione con la massima efficacia».

I progetti del Comune

«Il Comune di Norcia ha consegnato nei giorni scorsi importanti e significativi progetti per lo sviluppo della nostra città e comunità che si affiancano alla ricostruzione – ha detto il primo cittadino – è un onore averla qui, oggi, dove ha potuto anche vedere un primo accenno della fioritura 2021. I prossimi giorni saranno cruciali per questo evento che richiama migliaia di persone da ogni parte d’Italia, un numero tuttavia insostenibile di auto per la bellezza e delicatezza di questo luogo. Per preservarne l’unicità tra i progetti presentati con il Cis quello specifico per il piano di azione e mobilità sostenibile approvato in consiglio comunale a giugno 2016, che contribuirà a migliorare l’ospitalità e la fruizione del Pian Grande».