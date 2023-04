La carica dei 300 per la ‘Cesi-Carsulae-Cesi’

di G.G.

Va in archivio con un’ottima partecipazione dei tanti appassionati di corsa e camminata ecologica l’ultima edizione della ‘Cesi-Carsulae-Cesi’. Oltre trecento infatti i partecipanti totali, per un’ edizione che ha visto, tra i competitivi, la vittoria di Daniele Chiappini della Athletic Terni, che si è imposto tra gli uomini con il tempo di 37 minuti e 57 secondi. Tamara Trovato della stessa società organizzatrice della gara, la Podistica Carsulae, sale invece sul gradino più alto del podio tra le donne, con il tempo di 42 minuti e 40 secondi. Una bella giornata di sport resa possibile anche grazie allo sforzo organizzativo dei tanti volontari che hanno reso possibile far correre, o camminare (10,2 i chilometri totali per entrambe le categorie), i partecipanti in uno scenario naturalistico e paesaggistico di rara bellezza (sempre affascinanti i passaggi sotto l’arco di San Damiano e sull’antica via Flaminia). Al termine dell’evento ristoro finale per tutti. Appuntamento all’edizione 2024, per una corsa tra le più affascinanti del comprensorio ternano.