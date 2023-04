La Conero Running 2023 è umbra: trionfo di Giacomelli della Asd Runners San Gemini

Parla umbro l’edizione 2023 della Conero Running, l’evento con quasi 2 mila partecipant che si è svolto domenica in terra marchigiana a Numana. A trionfare nella mezza maratona è stato un’atleta in forza alla Associazione sportiva dilettantistica Runners San Gemini: si tratta di Matteo Giacomelli, capace di tagliare il traguardo in 1 ora e 12 minuti. Il 37enne ha chiuso la sfida con oltre un minuto di vantaggio su Massimiliano Strappato dell’Atletica Osimo e Michele Tartufi dell’Atletica Potenza Picena con una media di 3’25” per chilometro. Una bella soddisfazione sportiva per lui.

