«La faccio finita». Terni, soccorso all’alba da carabinieri e 118

All’alba di venerdì – erano le 5.30 circa – dalla sua abitazione di via Aleardi, a Terni, ha chiamato il 112 dicendo che voleva farla finita. Il carabiniere della centrale operativa di Terni ha cercato così di tenerlo al telefono il più a lungo possibile, per tranquillizzarlo ma anche per consentire l’intervento sul posto dei colleghi del Nor e del 118. Quando i militari sono arrivati – 10 minuti dopo l’inizio della telefonata -, hanno trovato l’uomo un po’ più tranquillo e, dopo averci parlato, lo hanno consegnato alle cure dei sanitari per il successivo trasporto in ospedale.

