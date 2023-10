La Futsal Ternana non sbaglia nel debutto a Massa Martana: Prato al tappeto 3-1

La Futsal Ternana non perdona al debutto casalingo – a Massa Martana in attesa del Di Vittorio – nel campionato di serie A2. I rossoverdi di Federico Pellegrini hanno sconfitto 3-1 il Prato grazie alle marcature di Sachet, Jodas e Giardini: Fere a sei punto dopo due giornate, decisamente un grande avvio di stagione. Nel prossimo weekend trasferta a Grosseto. «Sono davvero contento per la prestazione dei ragazzi, al cospetto di una signora squadra come il Prato siamo scesi in campo subito determinati imponendo il nostro gioco. Abbiamo disputato – le parole del mister – un primo tempo eccelso, chiudendolo meritatamente in vantaggio, poi nella ripresa ci attendevamo la reazione dei toscani ma noi siamo riusciti a contenerli e a continuare a giocare il nostro Futsal segnando anche la terza rete. Anche con il portiere di movimento abbiamo difeso alla grande, vittoria importante e prestigiosa che ci farà lavorare con entusiasmo in settimana. Sette gol realizzati e uno solo subito in due gare sono numeri importanti ma ad ottobre non conta nulla, sono soddisfatto ma non dobbiamo abbassare la guardia. Sono contento soprattutto per i ragazzi per come si applicano giorno dopo giorno. Vedere il palazzetto pieno anche qui a Massa Martana ci rende orgogliosi, vuol dire che c’è ancora passione verso di noi, speriamo di tornare a giocare a Terni il prima possibile. Sabato andiamo a Grosseto per continuare questo momento e per fare punti»-

UNICUSANO FUTSAL TERNANA – PRATO CALCIO A 5 3 -1

FUTSAL TERNANA: Fagotti, Sachet, Almadori, Giardini, Jodas, Capotosti M., Mariani, De Michelis, Venarubea, Romagnoli, Corpetti, Mingioni. All. Pellegrini

PRATO CALCIO A 5: Sottosanti, Fazzini, Panchetti, Batata, Cellini, Scarpetta, Raimondi, Beluco Freitas, Lo Conte, Tempesti, Maragon, Martini. All. Bearzi

ARBITRI: Roberto Acella e Federico Boldrini di Macerata

RETI: Sachet (T) Marangon (P) Jodas (T) primo tempo; Giardini (T) secondo tempo