La Narnese torna ad avere settore giovanile completo

L’allestimento di un settore giovanile completo, dalla scuola calcio alla categoria juniores. La novità riguarda l’Asd Narnese Calcio: dal 1° luglio via al nuovo progetto grazie all’unione di due società.

«Data storica»

Viene definita così dalla società rossoblù. Il passo in avanti avviene grazie all’unione tra Asd Narni e Asd Narnese Calcio: «Con la possibilità per i giovani di fare tutto il percorso fino ad arrivare in prima squadra che attualmente milita nel massimo campionato regionale Umbro di Eccellenza. La nuova realtà potrà fregiarsi del titolo Accademia Ternana e vantare un’organizzazione di altissimo livello, facendo seguito anche al recente accordo di collaborazione e affiliazione con la Ternana Calcio». A disposizione quattro campi sportivi in erba naturale e due in erba sintetica a 5 e 7. «Da giovedì saranno aperte le iscrizioni presso la nuova sede in via Tuderte 370/B (Narni Scalo)».Sarà possibile chiedere informazioni allo 0744 – 1926157 oppure contattare il responsabile tecnico del settore giovanilee Enzo Fiaschini al 335 8025800, il referente del settore giovanile Lorenzo Pernazza al 393 9241694 e il responsabile della segreteria Giacomo Fiaschini al 346 3112869.