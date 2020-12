La perugina Paoletti vince il primo torneo

A soli 17 anni, la tennista perugina Matilde Paoletti ha conquistato, in doppio, insieme alla coetanea bergamasca Lisa Pigato, il titolo del torneo ITS a Selva in Val Gardena.

Stagione eccellente

La giovanissima atleta, tesserata Junior Tennis Perugia, reduce da un ottimo percorso fatto al recente Roland Garros juniores, ha ricevuto i complimenti dell’amministrazione comunale: «La conquista del suo primo titolo a livello futures arricchisce un anno già molto positivo per la società Junior Tennis Perugia, con la conquistata della promozione in serie A1».