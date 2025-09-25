di Fra.Tor.

Un pomeriggio di emozioni, applausi e colori ha segnato il ritorno della grande pallavolo a Terni. Giovedì, al PalaTerni gremito di tifosi, si è svolta la presentazione ufficiale della Terni Volley Academy, la squadra che riporta in città, a distanza di ben 43 anni, l’entusiasmo e l’adrenalina di un campionato nazionale.

A guidare il progetto c’è il presidente Giampiero Santini, affiancato dal direttore generale e vicepresidente Francesco Biribanti, figura storica della pallavolo italiana. Insieme hanno dato vita a un gruppo giovane ma determinato, sotto la guida tecnica di Leondino Giombini, pronto a trasformare il sogno in realtà. Uno ad uno, tra applausi scroscianti e cori del pubblico, i giocatori hanno calcato il campo per presentarsi alla città. Sul palco anche le nuove maglie: un completo bianco e uno nero che richiamano i colori rossoverdi.

L’atmosfera è diventata speciale con l’arrivo dell’ospite d’onore Andrea Zorzi, leggenda della pallavolo mondiale. Per tutti semplicemente ‘Zorro’, capace con il suo carisma di emozionare ancora oggi come negli anni d’oro in azzurro. A dare un tocco glamour alla serata la presenza della modella brasiliana Helena Prestes, compagna del giocatore della Terni Volley Academy Javier Martinez.

Ora non resta che attendere l’esordio ufficiale: il 26 ottobre la squadra scenderà in campo per la prima giornata di campionato contro la Plus Volleyball Sabaudia. Una data cerchiata in rosso dai tifosi, pronti a sostenere i loro beniamini in una stagione che profuma di storia e di rinascita sportiva.

LE IMMAGINI

