La rotta del cuore «per uscire dalla crisi»

Continuano le creazioni ‘a tema’ del giovane ternano Alessio Bartolucci che, dopo il Garibaldi-cuoco per sostenere gli operatori dei settori food/turismo, duramente colpiti dall’emergenza Covid, attraverso le sue ‘CelloT-shirt’ ha voluto mandare un nuovo messaggio di speranza rivolto a tutti. «Nel mezzo di questa tempesta che attraversiamo – spiega – siamo come una barchetta di carta ancorata dai pensieri: per andare avanti bisogna crederci e affidarsi alla rotta dettata dal cuore». Un invito a tutti a ‘tenere duro’ e a dare spazio ai sentimenti, ovviamente i migliori.

