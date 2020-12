Sir Perugia, ottima chiusura di 2020: 0-3 a Cisterna di Latina

Si chiude in bellezza il 2020 della Sir Perugia. I Block Devils non sbagliano in terra laziale nell’ultimo appuntamento dell’anno: Leon e compagni battono 3-0 a domicilio la Top Volley Cisterna di Latina. Prova ordinata e concreta per i ragazzi di Heynen che, in questo modo, restano al comando della graduatoria. Si riprenderà il 3 gennaio al palaBarton al cospetto dell’Itas Trentino.

Testacoda

Netto successo della Sir contro il fanalino di coda della Superlega: una sfida ben interpretata dal punto di vista mentale prima ancora che tecnico. Perugia è stata incisiva al servizio in particolar modo nei primi due set, poi nel terzo il conclusivo ponte di Solè: «Siamo venuti a Cisterna – commenta quest’ultimo – senza sottovalutare questa squadra perché nonostante la loro posizione in classifica hanno giocatori molto forti ed esperti, volevamo giocare bene e con la testa sul campo. Chiudiamo un anno in cui abbiamo fatto cose buone, forse c’è qualcosa ancora da migliorare ma siamo sulla strada giusta».

IL TABELLINO

TOP VOLLEY CISTERNA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA 0-3

Parziali: 14-25, 19-25, 21-25

Top Volley Cisterna: Seganov, Sabbi 4, Szwarc 6, Krick 5, Randazzo 4, Cavuto 5, Cavaccini (libero), Onwelo 6, Sottile, Rossato. N.e.: Rossi, Rondoni (libero). Allenatore: Kovac, vice Cocconi.

Sir Safety Conad Perugia: Travica 1, Atanasijevic 12, Ricci 3, Solè 8, Leon 12, Plotnytskyi 7, Colaci (libero), Zimmermann, Piccinelli, Vernon-Evans, Ter Horst 1. N.e.: Russo (libero), Sossenheimer, Biglino. Allenatore: Heynen, vice Fontana.

Arbitri: Stefano Cesare – Stefano Caretti