La Società Dante Alighieri – comitato di Terni riprende le proprie attività dopo la pausa estiva con un appuntamento che unisce letteratura, memoria e gastronomia. Giovedì 25 settembre alle 17 al museo Diocesano di Terni, sarà presentato il libro ‘La scuola delle nonne – Viaggio nel passato attraverso la cucina di una nonna dalmata e di una renana’ di Marisol Burgio di Aragona.

L’incontro, promosso dal comitato ternano della Società Dante Alighieri, vedrà un dialogo tra l’autrice e Anna Rita Manuali, presidente del comitato e moderatrice della conversazione. Il volume raccoglie brevi racconti che, attraverso ricette, gesti e ricordi legati a due figure femminili, una nonna dalmata e una renana, ricostruiscono un universo di sapori e tradizioni capaci di evocare identità culturali e radici familiari. «Questa è una raccolta di brevi storie, radicate nella mia memoria, che non ho vissuto tutte in prima persona», spiega Marisol Burgio di Aragona. «Riconoscere il confine tra realtà e fantasia non deve essere l’obiettivo del lettore. Sarò soddisfatta se i racconti sapranno risvegliare interesse olfattivo, gustativo e storico».

A conclusione dell’incontro i partecipanti potranno ritrovarsi al ristorante Fontanella, all’interno dell’hotel Valentino, per una conviviale che prolungherà il dialogo tra gusto, memoria e tradizione in un clima informale e partecipato. L’ingresso alla presentazione è libero fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni relative alla conviviale si può contattare il 338.4887212.