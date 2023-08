La ‘sorpresa’ nell’ovetto sono 11 grammi di cocaina: arrestato 29enne

Un 29enne di origini albanesi è stato arrestato dai carabinieri del Nor della Compagnia di Città della Pieve per spaccio di droga. L’uomo è stato sorpreso a cedere due dosi di cocaina ad una 47enne di nazionalità italiana, già nota alle forze dell’ordine e segnalata alla prefettura di Perugia come assuntrice. Dopo lo scambio droga-denaro, il 29enne è stato fermato dai militari alla guida dell’auto che aveva preso a noleggio. Perquisito, è stato trovato in possesso di altri 11 grammi di cocaina, nascosti all’interno della confezione-sorpresa di un ovetto Kinder. Con sé aveva anche 440 euro in contanti e un telefono cellulare. Per lui è scattato l’arresto in flagrante con convalida prevista per venerdì di fronte al tribunale di Perugia.

