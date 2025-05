La prima generazione di intellettuali israeliani sta lentamente scomparendo. Con loro rischia di scomparire la memoria del ricco patrimonio culturale di Israele. Regista e organizzatrice culturale, Noa Karavan Cohen, convinta che non ci sia futuro senza un passato, è l’animatrice del progetto ‘Archive of the Future’ che mira a documentare questi intellettuali ed a esplorare la nascita e l’emergere della cultura israeliana.

Il progetto, che ha ricevuto il sostegno dell’ex presidente israeliano Reuben Rivlin, è stato ideato da Noa Karavan Cohen con Smadar Timor, entrambi con una lunga esperienza nell’avvio, nella cura e nella produzione di progetti culturali, in collaborazione con l’Associazione del patrimonio culturale e con la biblioteca nazionale israeliana. I filmati sono disponibili online e vengono proiettati in festival cinematografici ed eventi culturali in tutto il mondo. L’associazione Italia Israele Perugia, nell’ambito del suo programma di divulgazione della conoscenza della cultura israeliana, organizza l’evento ‘Archive of the Future’ giovedì 22 maggio, alle ore 17.30 nell’aula magna dell’Accademia di belle arti ‘Pietro Vannucci’ (Perugia, via San Francesco). Noa Karavan Cohen presenterà quattro cortometraggi, sottotitolati in italiano, con le testimonianze di intellettuali e scrittori israeliani.