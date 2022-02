La storia di Sofy: dopo un mese di ricerche ritrovata nel bosco

Articolo in aggiornamento

Due paesi si mobilitano per la ricerca di Sofy una gattina scomparsa da casa: era finita sul vano motore dell’auto della propria famiglia e percorso alcuni chilometri ed una volta scesa dileguata nel buio – Ritrovata sana e salva grazie ad una vera e propria gara di solidarietà – Una bella storia di amore per gli animali nel giorno in cui si celebra la giornata del gatto.

Gattina finisce nel vano motore dell’auto di famiglia che percorre diversi chilometri e poi una volta scesa da quella “cuccia” insolita si perde nel buio: grazie ad una vera e propria task-force di solidarietà dopo un mese viene ritrovata sana e salva. Nella giornata in cui in tutta Italia si celebrano i gatti di ogni specie e taglia, dalla periferia di San Giustino a Selci, una storia a lieto che ha per protagonista Sofy una gattina di undici anni, svanita nel nulla una domenica di gennaio gettando nel più totale sconforto le padroncine, Antonella Buschi e la figlia Noemi. Da quel momento tutto il paese si è mobilitato per dar man forte ai proprietari di Sofy per le ricerche nel territorio circostante con le prime foto e notizie sulla scomparsa pubblicate sui social-network. Attivato anche il Servizio Veterinario della ASL 1 Alto Tevere prontamente intervenuto con i propri addetti. “Una brutta storia, iniziata sicuramente con l’allontanamento della gatta che si era nascosta nel motore della nostra auto e poi trasportata inconsapevolmente da noi fino al momento in cui è scesa ed è scomparsa non ritrovando più la strada d casa”, precisano ancora incredule ma felici, Antonella e Noemi che ringraziano tutti coloro che si sono adoperati per le ricerche a partire dagli operatori del Servizio Veterinario della ASL che in pochissimo tempo successivo alla segnalazione del ritrovamento l’hanno recuperata ed accudita secondo i protocolli e nel rispetto del benessere dell’animale. Impaurita e infreddolita la gattina Sofy è stata trasferita all’ambulatorio veterinario della dottoressa, Beatrice Borrani, per una visita di controllo e le cure del caso necessarie a ridare al piccolo felino le sostanze nutrizionali e terapie del caso. “Una bella storia di solidarietà e amore per gli animali che ha unito due paesi, Selci e Lama, che c’ha commosso e reso felici”, hanno concluso Antonella e Noemi che proprio oggi nella giornata dedicata a questi simpatici animali possono festeggiare.