di Gianni Giardinieri

Termina malissimo la prima partita della seconda esperienza di Fabio Liverani sulla panchina delle Fere: Il Carpi passa, anche meritatamente per la verità, con un gol di Mandelli ad una manciata di minuti dal termine. Fere anche in dieci dal 70′ per l’espulsione di Maestrelli. Rossoverdi apparsi evanescenti, in evidente difficoltà fisica e incapaci di costruire vere e proprie occasioni da gol.

Complice la vittoria della capolista a Campobasso diventano ora 7 i punti di distacco dal primo posto, che appare oggi una chimera. Nessuna ‘svolta’ anche dal punto di vista emotivo, con il cambio alla guida tecnica che non ha prodotto la consueta “scossa” che generalmente si produce quando si cambia allenatore. Tutto da rifare per la Ternana, che con il risultato di oggi sarà con ogni probabilità condannata a giocarsi la roulette dei play off.

Primo tempo

Assenze e squalifiche la fanno da padrone per le scelte di mister Liverani alla sua prima in rossoverde, ma non mancano anche decisioni ‘forti’. Millico e Fazzi per sostituire lo squalificato Cicerelli e l’infortunato Loiacono, confermato Maestrelli nel ruolo di difensore centrale dopo la negativa prestazione di Lucca. Vera sorpresa dell’undici iniziale Salvatore Aloi, con Curcio relegato in panchina. Per il sistema di gioco si resta sul 4/2/3/1, con Aloi sottopunta dietro Cianci, Millico largo a sinistra e Donati esterno destro. Al terzo minuto di gioco Ternana subito pericolosa: scarico di Cianci per De Boer, che arriva a rimorchio e scarica un sinistro potente ma non angolato. Sorzi blocca.

Il Carpi reagisce al 13′, con una deviazione di testa a due metri dalla porta di Fossati. Vannucchi ha un istinto felino e in qualche modo salva le Fere. Al 17′, da angolo, è Maestrelli a provare l’inzuccata ma la palla termina di poco oltre la traversa. Al 36′ è Aloi a sfiorare il gol: Cianci mette in mezzo una palla forte e tesa sulla quale il centrocampista arriva puntuale all’appuntamento. La conclusione è però sporca e termina alta. Due minuti dopo Sorzi compie un mezzo miracolo, respingendo di piede un sinistro deviato di Corradini. Al 42′ Fere vicinissime al gol da calcio piazzato: punizione poco oltre la linea dell’area di rigore, bordata rasoterra di Cianci sul palo coperto da Sorzi e notevole parata del portiere del Carpi.

Secondo tempo

Ripresa con la Ternana che si rende pericolosa al 47′, con Aloi che in rovesciata trova la porta senza costrutto: tiro debole e Sorzi para facilmente. Carpi pericoloso al 53′ con Gerbi: sinistro rasoterra ad un metro dal palo alla destra di Vannucchi. Al 70′ la Ternana rimane in dieci per una decisione esagerata dell’arbitro Manzo, che espelle Maestrelli per una trattenuta su Stanzani, lanciato in porta ma da posizione esterna e non in ‘chiara occasione da gol’. Al minuto 88 il Carpi passa in vantaggio: errore del rientrante Damiani (sei mesi lontano dal campo per la rottura del legamento crociato) e palla che Mandelli si ritrova tra i piedi a tu per tu con Vannucchi. Il centrocampista del Carpi mette in rete con relativa facilità.

Il tabellino

Ternana: Vannucchi, Casasola (Cap), Maestrelli, Fazzi, Tito, Corradini, De Boer, Aloi, Donati, Millico, Cianci. All.: Fabio Liverani

Carpi: Sorzi, Mandelli, Calanca (Cap), Zagnoni, Amayah, Fossati, Rossini, Gerbi, Rigo, Campagna, Cortesi. All.: Cristian Serpini

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo

Assistenti: Abbinante e Bartoluccio

IV Ufficiale: Zoppi

Marcatori: 88′ Mandelli (C )

Ammonizioni: 51′ Millico (T); 80′ Rossini (C )

Espulsioni: 70′ Maestrelli (T)

Sostituzioni: 46′ Puletto per Fossati (C ); 61′ Curcio per Aloi (T); 67′ Stanzani per Gerbi (C ); 72′ Martella per Millico (T); 75′ Casalini e Tcheuna per Calanca e Campagna (C ); Ferrante e Damiani per Corradini e Cianci (T); 90′ Figoli per Mandelli (C )