La Ternana affossata a Modena. L’unica certezza è Favilli

Si arrabbia Cristiano Lucarelli. Le assenze e gli acciacchi non sono sufficienti come alibi. Se la Ternana nella vittoria contro la Reggina aveva scoperto una nuova pelle coriacea, contro l’Ascoli sono riemerse tutte le grandi difficoltà difensive. A far festa in un derby indiretto sono il tecnico Attilio Tesser, che ha un passato da giocatore del Grifo e da allenatore delle Fere, e del perugino Diego Falcinelli che ha trovato la prima rete in B dopo la scorsa stagione ai margini del progetto del Bologna.

Diaw in palla

Parte bene la Ternana. Partipilo ci prova con un tiro a giro ma non inquadra la porta. L’uomo più pericoloso dei canarini del primo tempo è Diaw che guadagna un calcio di rigore tirato giù da Ghiringhelli in area e freddo dal dischetto per sbloccare il risultato. Le dinamiche del secondo gol sono difficili anche da spiegare. Nasce tutto da un pallone potenzialmente ingenuo dalla destra e un disastro difensivo generale porta al tocco di Capuano che fa autogol.

Reazione Favilli

La nota positiva delle prime uscite degli uomini di Lucarelli è Andrea Favilli, che dall’arrivo in Umbria ha già fatto meglio della scorsa stagione al Monza condizionata pesantemente dagli infortuni. Prima vede Gagno opporsi con un miracolo, poi da posizione ravvicinata accorcia le distanze e infine segna il gol del pari che viene però annullato dopo un controllo al var per tocco di mano.

Calato il poker

Ci mette lo zampino anche il perugino Diego Falcinelli che ribadisce in rete dopo un palo colpito da Diaw. L’ex Cittadella in precedenza aveva anche colpito la traversa con una sassata dopo una serpentina in area. Il quarto gol è di Tremolada su punizione sporcata da una deviazione. Le ferite vanno cicatrizzate, le riflessioni vanno completate. Troppo diversa la Ternana da quella vista al Liberati.