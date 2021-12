Venezia-Ternana 3-1, Fere eliminate dalla coppa Italia

Una buona Ternana, considerando soprattutto l’avversario e le assenze, esce dalla Coppa Italia perdendo 3-1 al Penzo di Venezia. A cinque giorni dal derby di Perugia i ragazzi di Cristiano Lucarelli non sfigurano in terra veneta restando in partita per oltre un’ora al cospetto di una squadra di categoria superiore: il gran gol di Pettinari su calcio di punizione non basta, l’undici di Paolo Zanetti passa grazie alle marcature di Heymans, Črnigoj e Forte. Ora l’attenzione si sposta sulla straregionale del Curi.

Squadre ‘B’ in campo. Infortunato Celli



Sia Venezia che Ternana operano un turnover corposo in vista dei rispettivi impegni di campionato. Lucarelli schiera dal primo Krapikas, Ghiringhelli (di recente ha perso il posto da titolare), Boben, Kontek, Celli, Salzano, Peralta, Pettinari e Mazzocchi: sulla carta i titolari in campo dall’inizio sono capitan Defendi e Proietti, stop. Pronti, via e subito gol annullato alle Fere: punizione dalla sinistra, tiro al volo di Defendi e deviazione involontaria di Pettinari a spiazzare Lezzerini. Ma è offside, tutto annullato. Le Fere tengono bene il campo e chiudono sullo 0-0 il primo tempo – nota negativa l’ennesimo infortunio muscolare per Celli, costretto ad uscire – davanti ai quasi 100 tifosi rossoverdi sugli spalti. I gol tutti nella ripresa: botta e risposta Heymans-Pettinari (splendida l’esecuzione sul piazzato), poi nel finale i lagunari accelerano e battono l’esordiente Krapikas prima con Črnigoj e poi con Forte. Da segnalare il minutaggio concesso a Modibo Diakité per la prima volta dal 3-3 di Caserta nell’ottobre 2020.

Il tabellino

Venezia (4-3-2-1): Lezzerini; Mazzocchi, Svoboda, Modolo (c), Schnegg; Peretez (60′ Kiyine), Fiordilino (46′ Tessmann), Heymans (60′ Johnsen); Sigurðsson (76′ Devries), Bjarkason (60′ Črnigoj); Forte. A disposizione: Mäenpää, Neri, Ampadu, Makadji, Molinaro, Busio, Henry, Ala-Myllymäki. Allenatore: Paolo Zanetti

Ternana (4-4-2): Krapikas (83′ Vitali); Ghiringhelli, Boben, Kontek, Celli (38′ Diakité S.); Defendi (c, 83′ Mazza), Proietti (75′ Diakitè M.), Salzano, Peralta; Pettinari (83′ Nesta), Mazzocchi. A disposizione: Casadei, Capuano, Martella, Falletti, Donnarumma. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Daniele Minelli della sezione di Varese (assistenti Gaetano Massara di Reggio Calabria e Antonio Severino di Campobasso, IV ufficiale Daniele Chiffi di Padova); addetto Var Luca Banti di Livorno, assistente Alessandro Lo Cicero di Brescia

Reti: 49′ Heymans, 66′ Črnigoj, 81′ Forte (V); 53′ Pettinari (T)