di Gianni Giardinieri

Sconcerto, tristezza ed angoscia. Sconcerto per una Ternana scesa in campo con una formazione dal bassissimo valore tecnico, infarcita di ragazzini e con due calciatori di livello in panchina, in attesa di cessione. Tristezza per una situazione che rischia di precipitare da un momento all’altro. Angoscia per un futuro sempre più nero.

La gara contro l’Ascoli, terminata con una sconfitta per due reti a zero, consegna al popolo rossoverde una fotografia brutale del momento che sta vivendo la Ternana. Partita di fatto consegnata ai bianconeri da due passaggi sbagliati, che determinano i due gol. Prima e dopo il nulla, con i marchigiani intenti solo a controllare il match ed i rossoverdi che nel secondo tempo ci mettono soltanto l’impegno.

Primo tempo

Comincia il campionato della Ternana al ‘Libero Liberati’ e cominciano le prime sorprese di formazione, probabilmente dettate dalle esigenze di calciomercato (la finestra di trasferimento dei calciatori termina il 1′ settembre alle ore 20). Out dagli undici di partenza Maestrelli e Martella. Il primo con probabile destinazione Cosenza, in una possibile maxi operazione che vedrebbe anche Ferrante in rossoblu, con percorso inverso per Dalle Mura, già rossoverde nella disgraziata stagione della retrocessione dalla serie B (stagione 2023/2024).

Il secondo, Martella, in lista di sbarco dall’inizio del mercato e che ora potrebbe firmare per il Pescara. Mister Liverani decide quindi di schierare, nel pacchetto difensivo a tre, Giulio Biondini (nel ruolo di braccetto sinistro) accanto ai più esperti Loiacono (perno centrale) e Donati (braccetto di destra). A centrocampo Proietti, Vallocchia e Mcjannet in mezzo, il nuovo arrivato Ndreka e Romeo esterni. Orellana e Ferrante nella prima linea offensiva. Vitali confermato tra i pali.

Pronti via e l’Ascoli, al 7′, passa in vantaggio: errore grave in appoggio di Biondini, che consegna palla a Milanese. Il centrocampista bianconero smista subito per D’Uffizzi che trova davanti a sé una prateria. Tiro rasoterra dal limite dell’area e palla in rete. Al 15′ ancora Ascoli pericoloso in area rossoverde: stavolta è Chakir a sgroppare sulla sinistra, con arrivo sul fondo e palla in area sulla quale nessun bianconero trova il tap in vincente. Un minuto dopo si vede anche la Ternana, con una bella discesa di Ndreka, che rimette di sinistro un cross tagliato sul quale Vallocchia incoccia on perfettamente di testa. La palla termina a lato. Al 29′ la Ternana va vicino al pareggio: punizione tagliata di Vallocchia, Mcjannet prolunga di testa e Ferrante non arriva per un soffio all’impatto con la palla. Mcjannet ce la mette tutta per caricare le Fere e al 41′ si incunea in area raccogliendo un cross di Ndreka. La spizzata termina di poco alto. Il raddoppio arriva al 44′ per un altro, marchiano, errore in appoggio della Ternana: stavolta è Vallocchia a fare un retropassaggio che di fatto consegna la palla a Del Sole. Altro rasoterra di destro e palla di nuovo in gol.

Secondo tempo

Al 49′ mister Liverani ‘spende’ la sua prima card, chiamando l’intervento dell’ FVS per una trattenuta in area su Romeo. L’arbitro Frasynyak conferma senza troppi indugi la sua decisione dopo una rapida revisione video. Al 52′ Ascoli vicino al terzo gol, con una conclusione ravvicinata di Oviszach respinta da Vitali. Donati ci prova con un tiro da lunga distanza a quattro dalla fine ma Vitale controlla senza tanti problemi.

Tabellino

Ternana (3-5-2): Vitali, Donati, Loiacono (Cap), Biondini, Ndreka, Mcjannet, Proietti, Vallocchia, Romeo, Orellana, Ferrante. All.: Fabio Liverani

Ascoli (4-2-3-1): Vitale, Nicoletti, Damiani, Chakir, Del Sole, Oviszach, D’Uffizzi, Guibre, Alagna, Curado (Cap), Milanese. All.: Francesco Tomei

Arbitro: Maksym Frasynyak

Assistenti: Boati e Tesei

IV Ufficiale: Cerbasi

Operatore FVS: Cecchi

Marcatori: 7′ D’Uffizzi (A); 44′ Del Sole (A)

Ammonizioni: 19′ D’Uffizzi (A); 32′ Orellana (T)

Sostituzioni: 46′ Tripi per Proietti (T); 61′ Ndoj per Oviszach (A); 69′ Corazza e Rizzo per Chakir e Del Sole (A); 70′ Longoni per Orellana (T); 78′ Corradini e Palazzini per D’Uffizzi e Milanese (A); 84′ Bruti per Vallocchia (T); 90′ Fulga per Loiacono (T)

Note: pesante contestazione, durante il secondo tempo, della curva Nord al presidente della Ternana Stefano D’Alessandro