di Gianni Giardinieri

Tremenda delusione per le Fere, che perdono la serie B ai rigori. Decisivi gli errori di Ferrante, Casasola e Donnarumma, che si fanno ipnotizzare da un Plizzari in stato di grazia, capace di parare l’impossibile. Interventi decisivi dispensati in tutti i quattro tempi (regolamentari e supplementari). La Ternana ha disputato un’ottima gara, sempre in attacco, con moltissime occasioni contro una squadra ridotta in dieci per l’espulsione di Dagasso. Grande amarezza per i rossoverdi, autori di una bellissima prestazione che però necessitava di maggiore concretezza sotto porta, Plizzari permettendo. E forse di maggior fortuna, “qualità” quasi mai dalla parte delle Fere. Si riparte dalla C. Resta il rammarico per i tanti punti persi in campionato e per la partita d’andata contro il Pescara.

Primo tempo

Con un centrocampo ridotto ai minimi termini, per squalifiche e infortuni non ancora del tutto rientrati, mister Liverani decide di affiancare all’unico giocatore di ruolo, Aloi, il giovane Donati, che all’andata era stato impiegato come “braccetto” di destra. Ruolo che oggi sarà ricoperto da Maestrelli, preferito a Fazzi. In avanti Cianci al posto di Ferrante, con la conferma di Cicerelli e Curcio a sostegno. Esterni di centrocampo Casasola e Tito. Perno difensivo il capitano Marco Capuano, chiamato oggi a vincere contro la squadra della sua città. In porta Vannucchi. Anche il Pescara costretto ad arrangiarsi: Letizia e Lancini riconfermati difensori centrali, con Kraja che prende il posto dello squalificato Squizzato. In avanti, senza Merola, anch’egli squalificato, Baldini opta per il trio Bentivegna, Ferraris e Cangiano.

Parte benissimo la Ternana: primo giro di lancette non ancora concluso e sgommata centrale, con tiro deviato in angolo, di Cicerelli. Dal corner ancora Curcio trova la zuccata ma la palla termina a lato. Ancora Fere al 12′: altra discesa da sinistra di Cicerelli e cross in mezzo; Lancini spazza di testa fuori area dove staziona Aloi: bordata di destro dai venticinque metri respinta da Plizzari. Al 18′ è il Pescara che si rende pericoloso con azione personale e prolungata di Meazzi, che arriva in area e al momento di calciare incoccia lievemente Maestrelli. Giusto lasciare proseguire. Tre minuti dopo Cianci è steso al limite dell’area da Lancini, che viene ammonito. Al 29′ Cianci viene mandato in porta da Aloi ma cincischia troppo e al momento di concludere è murato da Pellacani.

Un minuto dopo altre tre colossali occasioni, in rapidissima sequenza, per la Ternana: prima è Curcio a calciare a botta sicura ma Plizzari si distende in tuffo con una parata importantissima. Subito dopo ancora Martella a sfiorare il gol con un tap in e secondo miracolo del portiere pescarese che devia in angolo. Dal corner stacco di testa di Capuano e Plizzari compie un altro incredibile miracolo, volando a prendere la palla quasi all’incrocio dei pali. Tre parate nel giro di due minuti di eccezionale difficoltà tecnica. Ternana dominante e Pescara in grave affanno. Al 42′ Tito imbuca per Curcio, che scarica per Cicerelli, aprendogli il campo. Il numero dieci rossoverde si invola in porta ma la conclusione di destro è ciabattata e non trova lo specchio della porta.

Secondo tempo

Pellacani, entratoal 29′ e reduce da infortunio, non riesce a farcela e non rientra in campo. Al suo posto Lonardi. Nella Ternana Ferrante prende il posto di Cianci e poi al 55′ mister Liverani fa ben tre cambi, rimodulando il centrocampo con De Boer, Damiani e Ciammaglichella, chiamato a fare il lavoro di Curcio da sottopunta.

Al 61′ rosso diretto per Dagasso, con intervento identico a quello dell’andata compiuto da Vallocchia su Squizzato. Decisione sacrosanta. Due minuti dopo Ciammaglichella entra in area, servito da De Boer, smarca Plizzari che sembra agganciarlo con una mano sul piede. Calzavara lascia correre ma restano tanti dubbi.

Liverani spende anche la quinta sostituzione al 72′, facendo entrare Donnarumma per Tito. Passaggio alla difesa a 4, con Ferrante e Donnarumma attaccanti e Ciammaglichella trequartista. La Ternana passa con pieno merito al 75′: rasoiata micidiale di De Boer che raccoglie uno scarico di Ferrante e non perdona Plizzari. Gol bellissimo e voluto con tutte le forze dalle Fere. A mettere la palla in mezzo era stato Casasola.

All’ 83′ la Ternana sfiora il raddoppio: Casasola scende sulla destra e rimette un rasoterra centrale. Damiani arriva a rimorchio e scarica un destro a mezza altezza che passa a pochi centimetri dal palo. Ad un minuto dal novantesimo clamorosa occasione per la Ternana: palla in mezzo di Casasola per la testa di Donnarumma. Praticamente solo, e con la palla appena da spingere, l’ attaccante rossoverde mette a lato. La partita termina con l’1-0 della Ternana. Si va ai supplementari.

1′ tempo Supplementare

Il primo tempo supplementare non regala emozioni fino al 101′, quando Ferrante, praticamente da fondo campo, mette un tiro-cross in mezzo sul quale Plizzari è chiamato ad una deviazione non banale.

2′ tempo Supplementare

Al 107′ altra parata mostruosa di Plizzari, che mette in angolo, con la mano di richiamo, un tiro a giro di Damiani destinato al “sette”. Il portiere abruzzese si infortuna ma resta in campo. Concessi cinque minuti di recupero ma non accade sostanzialmente nulla. Si va ai calci di rigore.

Rigori:

Tonin (P) 1-0 ; Ferrante (T) parato; Moruzzi (gol) 2-0; Millico (gol) (T) 2-1; Kraja (P) parato; Casasola (T) parato; De Marco (gol) 3-1; Donnarumma (T) parato.

Tabellino

Pescara (4-3-3): Plizzari (Cap), Pierozzi, Lancini, Letizia, Moruzzi, Meazzi, Kraja, Dagasso, Bentivegna, Ferraris, Cangiano. All.: Silvio Baldini

Ternana (3-4-2-1): Vannucchi, Maestelli, Capuano (Cap), Martella, Casasola, Aloi, Donati,Tito, Curcio, Cicerelli, Cianci. All.: Fabio Liverani

Arbitro: Andrea Calzavara di Varese

Assistenti: Zezza ed El Filali

IV Ufficiale: Allegretta

Var: La Penna

Avar: Marotta

Marcatori: 75′ De Boer (T)

Ammonizioni: 10′ Cianci (T); 21′ Lancini (P); 63′ Ciammaglichella (T); 79′ Donati (T); 82′ Damiani (T); 90+2′ Valzania (P); 113′ Pierozzi (P); 120′ Tonin (P)

Espulsioni: 61′ Dagasso (P)

Sostituzioni: 29′ Pellacani per Lancini (P); 46′ Lonardi per Pellacani (P) e Ferrante per Cianci (T); 55′ Damiani, Ciammaglichella e De Boer per Aloi, Curcio e Maestrelli (T); 56′ Tonin per Cangiano (P); 67′ Valzania per Bentivegna (P); 72′ Donnarumma per Tito (T); 91′ (primo t.s.) Arena per Ferraris (P); 92′ (p.t.s.) Millico per Ciammaglichella (T); 94′ (p.t.s.) De Marco per Meazzi (P