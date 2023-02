La Ternana in dieci cambia volto e perde contro il Cittadella. Sputi Bandecchi-tifosi

di Gianni Giardinieri

Superare una settimana come quella che sta finendo era complicato per la formazione rossoverde. Prima i postumi della sconfitta nel derby, poi le voci ricorrenti, seguite da repentine smentite, della cessione della società. Con il presidente Bandecchi passato nel giro di pochissimi giorni dalla forte convinzione di lasciare il passo a nuovi proprietari (tra fantomatiche cordate e fantasiose realtà oltre oceano) alla decisione finale (al momento) di rimanere in sella al sodalizio rossoverde, rilanciando impegno e obiettivi come nelle migliori partite a poker. Termina con una sconfitta interna amarissima, frutto di troppe occasioni mancate dalle Fere, un’espulsione assurda e qualche scelta assai discutibile di mister Andreazzoli, che con i rossoverdi ancora in vantaggio ma già in dieci sceglie di non inserire un centrocampista per un attaccante e al 90° sostituisce Falletti per Capanni. Non condivisibile neanche la scelta di inserire Paghera per Palumbo, con il capitano rossoverde unica luce nel finale di gara.

Primo tempo

La prima occasione è per la Ternana che con Partipilo all’8° arriva a tu per tu con Kastrati: la spizzata dell’attaccante rossoverde viene miracolosamente deviata dall’estremo difensore del Cittadella. Al 18° la risposta di Carriero con un tiro da fuori che impegna Iannarilli. Al 32à la Ternana passa in vantaggio: cross di Defendi da destra, appoggio di Donnarumma per Diakitè che colpisce di prima battuta non lasciando scampo a Kastrati. Sull’onda dell’entusiasmo la Ternana cerca il raddoppio e colleziona tre angoli consecutivi, il primo dei quali a seguito di una pericolosissima deviazione che per poco non provoca un’autorete. Al 37à palo clamoroso di Partipilo, lanciato a rete da una sciabolata di trenta metri di Palumbo. Partipilo sfiora ancora il gol al 40° con un altro velenoso sinistro, solo di un soffio a lato di Kastrati. La Ternana gioca bene e costruisce molto, resta ordinata e concentrata, anche se troppo lunga e poco incline alla marcatura stretta.

Secondo tempo

Subito un cambio per la formazione rossoverde: Donnarumma, al termine del primo tempo, accusa un problema alla gamba sinistra e solo per non sprecare uno slot Andreazzoli decide di cambiarlo ad inizio ripresa. Al suo posto Cesar Falletti. Cambio anche per il Cittadella, con Mastrantonio che prende il posto di Ambrosino. Al 49° bella azione rossoverde con uno scambio in velocità tra Palumbo e Partipilo con la sfera che arriva all’accorrente Proietti: il centrocampista rossoverde si coordina e lascia partire un forte destro che Kastrati respinge a fatica. Al 55° episodio incredibile a sfavore della Ternana: viene espulso Proietti per una gamba troppo alta nei confronti di Giraudo. Il calciatore rossoverde non sembra toccare il difensore del Cittadella e il fallo non è intenzionale ma Marcenaro non sente ragioni e decide per il rosso. La Ternana non ci sta e due minuti dopo costruisce un’altra importantissima azione con Falletti che sfonda al centro dopo una corsa palla al piede e serve a Palumbo. Il centrocampista rimette in mezzo per Partipilo che non riesce a concludere in porta. Al 66° il gelo sul Liberati, con il pareggio di Crociata che controlla di destro e con lo stesso piede, un metro dentro l’area, trova un colpo da biliardo con la palla che sbatte sul palo ed entra in rete. Al 72° Asenzio sfiora il raddoppio con un tiro che impegna Iannarilli alla deviazione in angolo. L’espulsione di Proietti cambia totalmente l’inerzia della partita e il Cittadella prende campo e cerca il raddoppio. La Ternana, troppo sprecona nel corso del match, è costretta a difendersi. E al 92° la beffa finale: su fallo dal limite di Capanni, Crociata realizza con una punizione il cui tiro termina all’incrocio dei pali. Incolpevole Iannarilli, che nulla può.

Lite tifosi-Bandecchi

A fine gara incresciono siparietto fra i tifosi, inviperiti, e patron Bandecchi. Che dopo un alterco fatto di parole grosse, insulti e purtroppo anche sputi reciproci, è stato accompagnato fuori dal terreno per evitare ulteriori, tristi, tensioni.

Tabellino

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli, Diakité, Martella, Defendi (c), Proietti, Di Tacchio, Corrado, Palumbo, Partipilo, Donnarumma

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati, Antonucci, Frare, Mattioli, Carriero, Crociata, Branca (c), Pavan, Ambrosino, Giraudo, Magrassi

Arbitro: Matteo Marcenaro da Genova

Assistenti: Fabrizio Lombardo e Christian Rossi

IV ufficiale: Luigi Catanoso

Var: Paolo Valeri

Avar: Luca Massimi

Marcatori: 32′ Diakitè (T), 67′ e 92′ Crociata (C)

Sostituzioni: 46′ Falletti per Donnarumma (T); 46′ Mastrantonio per Ambrosino ; 63′ Vita per Carriero (C) e Asenzio per Magrassi (C); 70′ Maistrello per Mattioli (C); Coulibaly per Partipilo (T); 79′ Embalo per Branca (C); Paghera per Palumbo (T); 89′ Bogdan per Defendi e Capanni per Falletti (T)

Ammoniti: 18′ Partipilo (T); 21′ Crociata (C)

Espulso: 55′ Proietti (T)