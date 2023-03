La Ternana Rugby travolge Urbino: 47-5 e festa rossoverde

Un weekend decisamente vincente per la Ternana Rugby. Dai più piccoli ai seniores che, con tanti under 19 in campo, ha travolto l’Urbino con il punteggio di 5 a 47.

Trionfo

Netto successo per i rossoverdi nella prima giornata di ritorno del campionato di serie C e già nel primo tempo il match è in ghiaccio: 40 a 0 con sei mete e cinque trasformazioni. Nella ripresa gli ultimi punti e festa rossoverde. «Sono molto contento per questa prestazione che va nella direzione di crescita e consolidamento che ci siamo prefissati a inizio campionato», la soddisfazione di coach Giorgini. Nel weekend non si gioca per via del 6 Nazioni con la sfida a Roma tra Italia e Galles. Ci saranno anche i ragazzi della Ternana a vedere la sfida. Per quel che concerne i giovani c’è da segnalare l’affermazione dell’under 15.