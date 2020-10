La Ternana riabbraccia Antonio Palumbo

Matija Boben e Antonio Palumbo, un graditissimo ritorno per la piazza. Eccoli i colpi last-minute del direttore sportivo Luca Leone nell’ultimo giorno di mercato: Cristiano Lucarelli può finalmente contare sui rinforzi tanto attesi per il completamento della rosa Ternana 2020-2021. In casa rossoverde via libera per il centrale difensivo sloveno classe ’94 proveniente dal Livorno ed il centrocampista di qualità – dalla Sampdoria, con il quale ha debuttato nella massima serie nel weekend scorso – già protagonista in maglia Fere dal 2014 in diversi periodi. Si attende anche l’annuncio – tutto fatto come scrive il portale gianlucadimarzio.com – di Paolo Frascatore, il 28enne terzino sinistro di scuola Roma svincolato dopo l’ultima avventura al Padova.

Il riepilogo



Gli acquisti odierni vanno ad aggiungersi a quelli di Peralta, Falletti, Kontek, Laverone e Raičević. Di contro tra prestiti e cessioni definitive la società di via della Bardesca si è ‘liberata’ – inizialmente era prevista una lista con un massimo di 22 elementi, poi dopo caos e polemiche c’è stato l’incremento a 24 – di Gagno (Modena), Tozzo (Mantova), Mazzarani (Pistoiese), Parodi (Alessandria), Sini (Ascoli), Nesta (Lecco), Boateng (Fermana) e Marilungo (Monopoli). Non riscattato Verna. Tornando al mercato in entrata non si è registrata l’acquisizione di Adopo (Torino), sul quale Lucarelli non era parso troppo convinto. Il reparto con meno modifiche è proprio il centrocampo, di fatto immutato.

La rosa: qualcuno di troppo



Con i movimenti della giornata conclusiva il trainer livornese ha a disposizione Iannarilli e Vitali in porta, Suagher, Diakité, Mammarella, Russo, Bergamelli (era in uscita), Laverone, Celli, Kontek (utilizzabile anche in mediana, ben si è comportato finora in quel ruolo) e Boben (in prestito annuale con diritto di riscatto) per la retroguardia, Defendi, Damian, Proietti, Paghera, Salzano, Palumbo (ritorno in rossoverde in prestito annuale con opzione e contro-opzione), Argento (altro esubero) per la mediana e Furlan, Vantaggiato, Ferrante, Torromino, Partipilo, Falletti, Peralta e Raičević per l’attacco. Più i giovani Onesti (2002) e Niosi (2001). C’è da ‘tagliare’. Mercoledì c’è la prima prova post chiusura del mercato con la sfida casalinga contro il Palermo.