La Ternana riparte da Cristiano Lucarelli

Questione chiusa, la Ternana ripartire da Cristiano Lucarelli dopo la separazione con Fabio Gallo. La società rossoverde nella prima mattinata di sabato ha ufficializzato l’accordo biennale con il 44enne allenatore livornese, reduce dall’esperienza con il Catania.

Martedì presentazione

Il neo responsabile tecnico della Ternana sarà presentato martedì mattina insieme al suo staff, per il momento – Lucarelli non avrà con sé il tattico difensivo che negli ultimi anni lo ha sempre seguito, Alessandro Conticchio, accasatosi alla Viterbese, ci saranno con certezza il vice Richard Vanigli e il match analyst Ivan Francesco Alfonso – non ufficializzato dal club. Per lui sarà la seconda avventura da trainer professionista in una formazione umbra: la prima, al debutto assoluto, avvenne nell’annata 2013-2014 con il Perugia. Un solo match – coppa Italia con il Savona – e le strade si divisero.

L’attesa per il girone

Intanto la società è in attesa di conoscere in che girone – se ne parla a fine agosto per la comunicazione della Lega Pro, di mezzo ci sono anche i controlli della Covisoc – sarà inserita per il campionato 2020-2021: in tal senso può essere decisivo l’esito del playout tra Pescara e Perugia (in programma lunedì 10 e venerdì 14). La Ternana rischia ancora di far parte del raggruppamento meridionale che, oltre al Bari, vedrà protagonista anche il Palermo e la retrocessa Juve Stabia.