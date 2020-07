La ‘Todi-Baschi’ come pista F1: 5 denunciati

Gareggiare con pericolosi sorpassi e manovre azzardate. Di norma si fa in circuiti specifici e non aperti al traffico. Invece cinque giovani hanno deciso di farlo lungo la ‘Todi-Baschi’: dopo le numerose segnalazioni dei cittadini sono intervenuti i carabinieri del comando stazione locale. Sono stati tutti denunciati per l’illecita condotta di guida.

I ‘piloti’ e le auto



I militari hanno bloccato e identificato i protagonisti, poco più che ventenni residenti nella provincia di Terni: avevano tutti auto di grossa cilindrata, alcune delle quali anche ‘truccate’. Il deferimento è per la violazione del divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore, come indica l’articolo 9 Ter del Codice della strada. Evidente il rischio creato per lo stessi e per le altre autovetture in transito: la strada in questione è nota per il suggestivo paesaggio e il percorso tortuoso, con molte curve.