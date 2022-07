La vicina lo fotografa mentre innaffia il prato e lui le tira l’acqua: arriva il 113

Lei avrebbe iniziato a fotografarlo mentre stava dando l’acqua con un tubo al prato di casa. Lui se la sarebbe presa, finendo per ‘tirare’ l’acqua verso l’abitazione della donna, sua vicina. Alla fine è divampata la lite – mercoledì sera a Bastia Umbra – tanto da portare all’intervento sul posto della polizia di Stato. Che ha identificato le parti, in primis la richiedente, una 54enne di nazionalità straniera. «Dopo aver invitato l’uomo a tenere un comportamento più contenuto e rispettoso – riporta una nota della questura di Perugia -, gli agenti lo hanno invitato ad agire secondo i termini di legge e ad evitare in futuro di farsi giustizia da sé, informandolo dei profili di responsabilità penale che possono configurarsi in questi casi».

