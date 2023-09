L’Accademia Calcio Terni riparte con entusiamo e ambizioni

Dopo una lunga estate l’Accademia Calcio Terni, la società del presidente Emanuele Arcangeli e della vice Mara Ludovici, si appresta ad iniziare la nuova stagione 2023/24 «con rinnovato entusiasmo e porge un caloroso saluto ai propri tesserati ‘vecchi e nuovi’ ed alle loro famiglie».

Entusiasmo

«Ad inizio stagione – riporta una nota del club ternano – ciò che dovrebbe prevalere è l’armonia, l’ambizione e la voglia di far bene. Essendo agli inizi, tutto appare possibile e ciascuno dovrebbe avere la massima carica per poter affrontare una nuova ripartenza. Insomma, ogni ambiente dovrebbe godere di un’aria pulita, nuova, depurata, cosi come l’Accademia Calcio Terni che ha rinnovato quasi totalmente il suo organico. In questo inizio anno, si può già contare su un bel numero di nuovi iscritti (40) nelle categorie minori, serbatoio e motore della società, che vanno ad aggiungersi ad un settore giovanile già collaudato».

I giovani al primo posto

«Figura di riferimento del settore giovanile – prosegue la nota – è il responsabile tecnico e organizzativo Simone Pepponi, con qualifica di tecnico Uefa B, membro del settore giovanile scolastico e responsabile provinciale Aiac, che lo scorso anno alla conduzione della Under 17 regionale A1 dell’Accademia Calcio Terni, ha centrato una sofferta quanto storica salvezza, collezionando nel girone di ritorno un punteggio da primi della classe che ne è valsa la permanenza nella massima categoria giovanile».

Attività di base

Nella attività di base, alla guida dei Primi Calci 2017/2018 c’è la riconferma professor Matteo De Muro, laureato in scienze motorie e tecnico Uefa C; invece la conduzione del gruppo Piccoli Amici 2015/2016 è affidata al professor Filippo Zomparelli, laureato in scienze motorie, anche lui riconfermato dopo l’ottimo lavoro svolto lo scorso anno; per quanto riguarda i Pulcini 2013/2014 la conduzione è affidata alla new entry, il tecnico con qualifica Coni-Figc Gabriele Betti.

Fascia agonistica

Per quanto riguarda la fascia agonistica, la conduzione tecnica della categoria Under 14 anni 2010/2011 è affidata al tecnico Uefa B David Mostarda, proveniente dal settore giovanile della Ternana Calcio; per la categoria Under15 A1 la conduzione tecnica è affidata all’esperto tecnico Uefa B Andrea Foiani che lo scorso luglio è stato premiato dall’Aiac Umbria con il prestigioso premio ‘La panchina verde’, riservato ai vincitori dei rispettivi campionati giovanili. Per la categoria Under16 anno di nascita 2008, anche qui un nuovo ingresso con l’esordiente Consuelo Costantini, tecnico Uefa C, con l’arduo compito di far crescere un gruppo nuovo, pronto per il prossimo anno. La categoria principe dell’Accademia Calcio Terni, gli Allievi A1, sono affidati al tecnico Uefa C Alessandro Bruschi che, dopo aver allenato nei vari e importanti settori giovanili della provincia, si confronta per la prima volta con un campionato regionale sotto età nel tentativo ambizioso di mantenere la categoria. Il preparatore dei portieri è Michele Serpenti, un nuovo ingresso di prestigio in società, avendo trascorsi nella Ternana Calcio e reduce lo scorso anno dalla vittoria del campionato di Promozione con la Terni FC nello staff di Roberto Borrello.

Prima squadra

Il riconfermato tecnico Uefa B Luciano Sciò, ci riprova nel campionato di Seconda Categoria dopo aver centrato i playoff lo scorso anno. Quest’anno ha le carte in regola per ambire al salto di categoria, compito reso difficile dal girone, rappresentato da compagini di categoria superiore. Ma la competizione non spaventa il tecnico, di assoluta esperienza: a coadiuvarlo c’è il fido Simone Cianchetta, tecnico in seconda, con il coordinamento del responsabile Tiziano Cesaroni.

Staff

Oltre ai citati, l’organigramma dell’Accademia Calcio Terni si compone di Gaia Cresta (responsabile segreteria), Mara Suadoni, Patrizio Zara, Silvia Zara (responsabili del campo Terrumbra), Lamberto Damiani (custode accademia park), Pierfilippo Beco (fisioterapista).

LA FOTOGALLERY