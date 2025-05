Il 17 e 18 maggio scorsi il palaBarton di Perugia ha ospitato il 21° campionato mondiale CKA (Chinese Kung Fu Association), evento che ha visto la partecipazione di oltre 1.100 atleti provenienti da ogni parte del mondo. Una manifestazione unica nel suo genere, capace di coniugare sport, cultura e spirito marziale in un’atmosfera di fratellanza. Tra le eccellenze italiane che hanno brillato in questo contesto internazionale, spicca la scuola Accademia Kung Fu Terni guidata dai maestri Luca Primavera e Alessandro Bufi, da anni punto di riferimento per le arti marziali cinesi in Umbria e a livello nazionale. «Questo campionato mondiale – afferma il Maestro Primavera – ha rappresentato molto più di una semplice competizione sportiva. È stato un vero incontro tra culture, un’occasione per promuovere i valori fondamentali delle arti marziali: rispetto, disciplina, unione e pace. Ancora una volta lo sport ha dimostrato di poter abbattere le barriere e avvicinare le persone».

Gli atleti ternani si sono distinti con prestazioni di alto livello, raccogliendo numerosi riconoscimenti in diverse categorie. «In particolare – riferisce una nota del team ternano – nel light sanda hanno brillato Jacopo Di Giovanni, autore di incontro intenso e spettacolare, Daniele Veneri che ha stupito per lucidità tattica e spirito combattivo, Valentina Lattanzi, capace di coniugare potenza e eleganza. Ottimi risultati anche per Angelo Tanas con il gradino più alto del podio e Gabriel Castiglione che ha dimostrato ancora una volta perseveranza e tenacia. Ma i successi dell’Accademia non si fermano qui: anche i più piccoli hanno lasciato il segno nella competizione di tuo shou, dove il lavoro fatto sulla formazione giovanile ha dato i suoi frutti con numerose medaglie e riconoscimenti. Una menzione speciale va a Greta Frattaroli che ha incantato pubblico e giudici con la sua esecuzione nello stile tradizionale di Kung Fu, confermando la profondità e la qualità dell’insegnamento ricevuto». Il bottino finale è stato di 24 medaglie (14 ori, 9 argenti e 1 bronzo). Di seguito il dettaglio dei podi dell’Accademia Kung Fu Terni alla manifestazione di Perugia:

Medaglie d’oro: 14

1. Giulia Capuani – Tui Shou

2. Savane Claudio – Tui Shou

3. Lorenzo Rizzo – Tui Shou

4. Edoardo Rizzo – Tui Shou

5. Gioele Mattorre – Tui Shou

6. Nicolas Giovannetti – Tui Shou

7. Gabriel Oddi – Tui Shou

8. Lorenzo Falcini – Tui Shou

9. Angelo Tanas – Light Sanda

10. Daniele Veneri – Light Sanda

11. Jacopo Di Giovanni – Light Sanda

12. Valentina Lattanzi – Light Sanda

13. Vincenti Daniele – Light Sanda

14. Vincenti Daniele – Tui Shou

Medaglie d’argento: 9

1. Marco Coletti – Tui Shou

2. Nicola Vinciarelli – Tui Shou

3. Greta Frattaroli – Tui Shou

4. Greta Frattaroli – Kung Fu Tradizionale (mani nude)

5. Leonardo Aureli – Light Sanda

6. Gabriel Castiglione – Light Sanda

7. Gioia Apuzzo – Light Sanda

8. Vincenti Daniele – Light Sanda

9. Vittori Gabriele – Light Sanda

Medaglie di bronzo: 1

1. Dario Orsini – Kung Fu Tradizionale (mani nude)

LE FOTO