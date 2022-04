Ladri-vandali in due cimiteri: il raid scatta di notte. Si indaga

Non c’è limite all’inciviltà, a Perugia, dove nella notte tra venerdì e sabato sono avvenuti alcuni danneggiamenti e furti nei cimiteri di Cenerente e di Montelaguardia. Ad intervenire sul posto, dopo la segnalazione, sono stati gli agenti della polizia di Stato.

I dettagli

Nel cimitero di Cenerente gli operatori hanno constatato che ignoti, dopo aver divelto la rete di recinzione, si sono introdotti all’interno asportando numerosi sottovasi in rame, senza però danneggiare le tombe. Dal successivo sopralluogo effettuato nel cimitero di Montelaguardia gli agenti non hanno invece rilevato segni di effrazione – essendo aperto anche in orario notturno – ma hanno constatato il trafugamento di sottovasi in rame e il danneggiamento di una cappella. Gli agenti della Volante, al termine dei sopralluoghi, hanno acquisito tutte le informazioni utili e necessarie alle indagini. Alla luce di quanto accaduto, saranno predisposti appositi servizi di vigilanza per scongiurare il ripetersi di episodi simili.