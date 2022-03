Ladro colpito da convulsioni: salvato dalla polizia

Una volta caricato sulla Volante, dopo il furto, ha iniziato a tremare come colto da convulsioni. Gli agenti sono però riusciti a mettere in atto le manovre salvavita e ad allertare il 118 che ha concluso il ‘lavoro’. Così un giovane ladro – 33enne – originario dell’est Europa è stato tratto in salvo da coloro che lo avevano fermato dopo che aveva rubato una bottiglia di whisky in un negozio di un centro commerciale di Corciano (Perugia).

La vicenda

La segnalazione del furto era giunta da un addetto alla vigilanza dello store: il 33enne aveva nascosto la bottiglia e superato le casse senza pagarla. Bloccato dalla polizia, è stato fatto salire in auto per i successivi accertamenti da effettuare in questura ma, durante il tragitto, è stato colpito dal grave malore. Gli agenti, dpo averlo disteso a terra, hanno evitato che soffocasse e quindi i sanitari del 118 lo hanno condotto in ospedale. Per lui è scattata comunque la denuncia ma, a giudicare da come sono andate le cose, si può parlare di ‘male minore’.