I vigili del fuoco di Amelia, nel primo pomeriggio di lunedì, nella giornata di Pasquetta, sono stati chiamati per un salvataggio particolare: un capriolo femmina incinta per andare ad abbeverarsi era scivolata nel canale che porta al lago di San Liberato e non riusciva più a risalire autonomamente. Con il supporto di due Saf fluviali, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo l’animale, che, dopo un primo momento di smarrimento, si è ripresa ed è tornata libera.