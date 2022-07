Lancia petardi contro la nipote e la minaccia: 51enne denunciata

Prima gli ha lanciato dei petardi e, non paga, l’ha afferrata al collo per poi minacciarla. La lite ha coinvolto una donna e sua zia di 51 anni: è quest’ultima ad aver usato le maniere forti in zona Villa Pitignano di Perugia e ad essere stata denunciata dalla polizia di Stato per lesioni e minacce.

L’allarme ed i petardi



Gli agenti hanno trovato la giovane in stato di agitazione e spaventata dopo l’alterco con la zia: alla polizia di Stato ha riferito che da tempo c’erano tensioni tra la sua famiglia e la 51enne a causa dell’eredità del nonno defunto. Mentre stava uscendo con il fidanzato dal palazzo, è stata allarmata da un petardo lanciato dalla zia dal terrazzo. Non solo. Poco dopo ne è arrivato un altro che l’ha colpita al piede. A questo punto voleva rientrare in casa per chiamare la polizia di Stato ma, lungo il tragitto, è stata bloccata dalla 51enne: quest’ultima l’ha afferrata al collo e minacciata.

La denuncia

La giovane è riuscita a divincolarsi ed a contattare gli agenti: «I poliziotti, a quel punto, hanno sentito – spiega la questura – la zia della ragazza che però ha fornito una diversa versione dei fatti spiegando di aver avuto solo una lite verbale». Per la 51enne c’è la denuncia.