L’Athletic Terni trionfa nella classifica del campionato di società nella categoria cadetti. La vittoria è giunta nel weekend a Perugia organizzato dall’Atletica Capanne.

L’evento era per la fase unica del campionato regionale e gli atleti del tecnico Marcello Capotosti si sono imposti. Negli 80 metri maschili, con vento quasi per tutti nella norma, sono sette gli atleti che scendono sotto i 10 secondi. Vittoria nella serie con i migliori accrediti e nella gara per Pietro Ranucci autore di un lanciato che gli permette di rimontare Luca Horovei (Atletica Umbertide) e Mattia Melillo (2S Spoleto): 9.55 il crono del vincitore, 9.62 e 9.65 per Horovei e Melillo. Ranucci si ripete anche nei 300 piani (tempo 38.21) e nella staffetta. Corre veloce la 4×100 di Pietro Ranucci, Francesco Lepri, Luigi D’Angelo e Tommaso Fratini che chiudono in 47.36. Portano punti anche Mattia Rosati (1200 siepi e 2000 metri), Tommaso Fratini (300 piani), Francesco Lepri (100 hs e salto in lungo), Jacopo Caricato (1° nel giavellotto e 4° nei 1200 siepi), Pierfrancesco Gucciardi (2° nel salto in alto e 1200 siepi), Luigi Giacomo D’Angelo (peso 4 kg e 80 metri), Lorenzo Mechelli e Luca Faustini (1000 metri). Nelle prove al femminile il vento oltre il limite invalida la bella prova di Aurora Iorio (Libertas Orvieto) che chiude in 10.25 con Elena Sozio a 10.59. Nell’alto vittoria con 1.45 per Anna Bordoni.

I risultati dei cadetti che hanno conquistato in totale 7847 punti risultando primi nella classifica Cds: Staffetta 4×100 (Ranucci-Lepri-D’Angelo-Fratini) 1° classificato (47.36) 816 punti; Pietro Emo Ranucci (80 metri) 1° classificato (9.55) 808 punti; Pietro Emo Ranucci (300 piani) 1° classificato (38.21) 800 punti; Mattia Rosati (1200 siepi) 3° classificato (3:49.17) 701 punti; Mattia Rosati (2000 metri) 2° classificato (6:25.49) 694 punti; Tommaso Fratini (300 piani) 5° classificato (39.95) 681 punti; Francesco Lepri (100 hs) 2° classificato (15.70) 636 punti; Luigi Giacomo D’Angelo (80 metri) 12° classificato (10.07) 624 punti; Francesco Lepri (salto in lungo) 4° classificato (5.41) 615 punti; Jacopo Caricato (1200 siepi) 4° classificato (3:59.60) 596 punti; Pierfrancesco Gucciardi (300 hs) 2° classificato (46.33) 568 punti; Jacopo Caricato (giavellotto 600 grammi) 1° classificato (34.74) 563 punti; Tommaso Fratini (salto in alto) 1° classificato (1.50) 543 punti; Pierfrancesco Gucciardi (salto in alto) 2° classificato (1.50) 543 punti; Luigi Giacomo D’Angelo (peso 4 kg) 3° classificato (9.62) 492 punti; Lorenzo Mechelli (1000 metri) 8° classificato (3:10.37) 439 punti e Luca Faustini (1000 metri) 9° classificato (3:12.54) con 411 punti.