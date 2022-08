Lavoratori senza visita e videosorveglianza ‘illecita’. Denuncia e maxi multa

Tre lavoratori impiegati senza la prescritta visita medica preventiva e l’installazione del sistema di videosorveglianza privo di autorizzazione. Sono alcune delle contestazioni mosse nei confronti del titolare di un’attività commerciale lungo il lago Trasimeno: a muoversi per il controllo personale specializzato del Nil di Perugia insieme agli ispettori dell’ispettorato territoriale del lavoro. Complessivamente per lui ci sono ammende per 1.615 euro e sanzioni amministrative per 5.166 euro. Più la denuncia in stato di libertà. Alla base delle decisioni le violazioni nell’ambito della normativa legata al decreto legislativo 81 del 2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

