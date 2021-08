Lavori strade Terni tra centro e periferia: novità da mercoledì

Strada di San Rocco e via Merlino di Filippo, nell’area di San Valentino. Ripartiranno mercoledì 25 agosto i lavori di riqualificazione sulle strade di Terni: per questo motivo scatterà una modifica temporanea della circolazione con un senso unico alternato e semaforo mobile. «Occorreranno almeno tre settimane per concludere il tratto stradale», fa sapere l’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati.

Via Nobili e via Barberini: divieto sosta

Sempre da mercoledì sono in arrivo lavori in una zona più centrale: «Nella notte si procederà per ripristinare le condizione di sicurezza del tratto stradale di via Luigi Nobili e via Barberini caratterizzati da notevoli cedimenti delle fondazioni stradali che provocano vibrazioni e rumori al passaggio dei veicoli. Il lavoro sarà completato ripristinando anche il manto stradale di via Petroni e via Parrabbi: impossibile eseguire tali lavorazioni in orario diurno poichè troppe sarebbero le interferenze tra i mezzi d’opera e i veicoli in transito. Specifica autorizzazione per la deroga al rumore notturno, è stata adottata dalla direzione ambiente ed i lavori dureranno al massimo per tre nottate. L’ufficio viabilità ha emanato ordinanza di divieto di sosta – conclude – in ambo i lati e di senso unico alternato su tutta la viabilità evidenziata in foto. Vi prego di sopportare qualche piccolo disagio dovuto al cantiere notturno perché ciò verrà ripagato con una strada finalmente complanare e priva di sconnessioni».